Российский город охватила пылевая буря

Красноярск накрыла пылевая буря на фоне трех крупных пожаров

На фоне трех крупных пожаров российский город Красноярск охватила пылевая буря. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале мэра Сергея Еремина.

По словам градоначальника, в городе бушует сильный ветер и установилась нулевая видимость. Помимо этого, Еремин обратился к местным жителям с просьбой не выходить на улицу и плотно закрыть окна. «Скорость ветра больше 20 метров в секунду. Смотрите, чтобы ребятишки не гуляли. Надо это перетерпеть, мы со службами города будем делать все возможное, чтобы это предотвратить», — предупредил глава города.

Раннее сообщалось о крупных пожарах в Шарыповском, Боготольском и Большеулуйском районах Красноярского края. Режим ЧС из-за пожаров также ввели на территории всей Омской области, в Абакане и других городах страны.