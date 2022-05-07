Песков: Путин поручил оказать помощь родным погибших из-за пожаров в Красноярском крае

Президенту России Владимиру Путину доложили о мерах по ликвидации пожаров в Красноярском крае. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Глава государства выслушал доклады губернатора региона Александра Усса, а также врио главы МЧС России Александра Чуприяна о ситуации с лесными пожарами и о мерах, принимающихся для их ликвидации. Путин поручил принять все меры по оказанию помощи родным и близким погибших в природных пожарах, а также тем, кто потерял жилье в результате распространения пожаров.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России, все пожары в Красноярском крае локализованы, обстановка стабилизировалась. Продолжается тушение пожаров в 13 муниципальных районах края.

По данным пресс-службы Минздрава Красноярского края, в результате масштабных лесных пожаров в регионе пострадали 17 человек, 11 госпитализированы. 7 мая губернатор Красноярского края Александр Усс объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за лесных пожаров. Отмечается, что причиной быстрого распространения огня послужил штормовой ветер, который в некоторых частях края достигает 40 метров в секунду.