Российские военные уничтожили поставленное Западом Украине оружие

ВС РФ уничтожили «Искандерами» поставленное Западом ВСУ вооружение в Харьковской области

Российские военные уничтожили «Искандерами» вооружение, поставленное западными странами Вооруженным силам Украины (ВСУ), и личный состав подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил в субботу, 7 мая, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Кроме того, ВКС России высокоточными ракетами поразили 42 района сосредоточения живой силы противника и два склада боеприпасов в районе населенного пункта Волчеяровка Луганской народной республики (ЛНР), а также два склада боеприпасов в районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики (ДНР), добавил Конашенков.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ планируют нанести удары ракетами «Точка-У» на западе страны с целью обвинить российских военных. В военном ведомстве предупредили, что подобные сфабрикованные акции в ближайшее время Киев планирует широко распространить через западные СМИ и в интернете.