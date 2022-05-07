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В Минобороны раскрыли план ВСУ нанести удары «Точками-У» на западе Украины

Минобороны: ВСУ нанесут удары «Точками-У» по жителям Львовской и Волынской областей 8 мая

Фото: Пресс-служба МО РФ / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся нанести удары ракетами «Точка-У» на западе страны с целью обвинить военных РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева.

По данным Минобороны, провокации с гибелью мирных граждан планируется осуществить во Львовской и Волынской областях Украины 8 мая, в ходе отмечаемого на Украине Дня памяти и примирения.

По словам Мизинцева, ВСУ нанесут удары «Точками-У» по местам скопления людей, как это уже было на железнодорожном вокзале в Краматорске.

Минобороны заранее предупреждает, что подобные сфабрикованные акции в ближайшее время Украина планирует широко распространить через западные СМИ и в интернете. Генерал-полковник также обвинил мировые СМИ в игнорировании очевидных фактов преступлений со стороны ВСУ и разжигании русофобии.

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Марина Совина
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