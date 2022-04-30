В России призвали США и НАТО прекратить поставки оружия на Украину

Глава МИД России Лавров призвал США и НАТО прекратить поставки оружия на Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО следует прекратить поставки вооружения Киеву. Это необходимо для урегулирования кризиса на Украине, подчеркнул он в интервью агентству «Синьхуа».

«Если США и НАТО действительно заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, то, во-первых, они должны одуматься и перестать поставлять Киеву оружие и боеприпасы», — призвал глава МИД России.