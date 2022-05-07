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Квартиру звезды фильма «Один дома» в США продадут неизвестному

New York Post: квартиру актрисы Элли Кемпер в Нью-Йорке продадут неизвестному

Фото: Dennis Van Tine / Globallookpress.com

Американская актриса Элли Кемпер, снявшаяся в шестом фильме франшизы «Один дома», нашла покупателя для своей квартиры в Нью-Йорке, сообщает New York Post.

Точная стоимость сделки и личность владельца остаются неизвестными. На продажу в конце марта 2022 года объект в районе Верхнего Вест-Сайда выставляли за 3,5 миллиона долларов (около 237,1 миллиона рублей). Изначально за квартиру на первом этаже дома 1916 года постройки планировали попросить на несколько десятков тысяч долларов меньше, однако позже решили поднять цену.

Звезда франшизы вместе с мужем, сценаристом Майклом Команом, владели квартирой с 2016 года. Ее покупка обошлась в 2,8 миллиона долларов. Пара сделала в квартире современный ремонт.

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В помещении в светлых тонах площадью 170 квадратных метров есть три спальни и столько же ванных комнат. На кухне предусмотрены место для приема пищи и место для хранения продуктов, посуды и других вещей. Пространство оборудовано высококачественной бытовой техникой. Среди особенностей квартиры риелторы выделяют просторное фойе, потолки высотой в три метра, старинные деревянные полы, выложенные «елочкой», а также лепнину и картины на стенах некоторых комнат. Кроме того, окна оборудованы двойными стеклопакетами, а дополнительный обогрев и уют дает камин. Из квартиры открывается вид на сад.

Ранее в апреле актер Джона Хилл на фоне переезда на западное побережье США продал квартиру в Нью-Йорке за 10,99 миллиона долларов. Имя покупателя также осталось неизвестным.

Полина Кислицына
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