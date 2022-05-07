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В Херсонской области исключили переговоры с Киевом

В Херсоне заявили, что украинские власти олицетворяют собой террористическую организацию

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что какие-либо переговоры с Киевом исключены, передает РИА Новости.

«С украинской властью переговоры вообще нереальны, потому что они способны только запугивать. В отношении сотрудников нашей администрации уже возбуждены уголовные дела, примерно на уровне пожизненных заключений. Поступают открытые угрозы физического устранения», — сказал Стремоусов.

Он добавил, что нынешние власти Украины олицетворяют собой «настоящую террористическую организацию».

Ранее Стремоусов заявил о стремлении Херсонской области войти в состав России. «Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму», — сказал он.

В середине марта Минобороны РФ сообщило, что Херсон находится под полным контролем российской армии. В конце апреля там были сформированы военно-гражданские администрации.

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Алевтина Запольская
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