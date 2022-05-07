Макрон официально вступил в должность президента Франции

Эммануэль Макрон вступил в должность президента Франции во второй раз

Во Франции, в Елисейском дворце, состоялась инаугурация переизбранного на второй срок президента Эммануэля Макрона. Трансляцию вел телеканал BFMTV.

Макрон официально вступил в должность на пять лет. Во время церемонии глава Конституционного совета страны Лоран Фабиус снова огласил официальные итоги президентских выборов. Фабиус назвал Макрона президентом республики, затем французский лидер был объявлен Великим магистром Ордена Почетного легиона — это и стало началом его второго срока.

Ранее журналисты France 24 перечислили проблемы, с которыми столкнется переизбранный во второй раз президент. Так, Макрону, помимо прочего, придется решать проблемы со стоимостью жизни в стране — годовая инфляция в марте превысила четыре процента. Также он должен будет разобраться с вопросом пенсионной реформы. Инициатива поднять пенсионный возраст вызвала в стране одни из самых крупных протестов.

В ночь на 25 апреля стали известны окончательные итоги второго тура президентских выборов во Франции. За действующего главу государства проголосовали 58,55 процента избирателей.