Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Макрон официально вступил в должность президента Франции

Эммануэль Макрон вступил в должность президента Франции во второй раз

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Во Франции, в Елисейском дворце, состоялась инаугурация переизбранного на второй срок президента Эммануэля Макрона. Трансляцию вел телеканал BFMTV.

Макрон официально вступил в должность на пять лет. Во время церемонии глава Конституционного совета страны Лоран Фабиус снова огласил официальные итоги президентских выборов. Фабиус назвал Макрона президентом республики, затем французский лидер был объявлен Великим магистром Ордена Почетного легиона — это и стало началом его второго срока.

Ранее журналисты France 24 перечислили проблемы, с которыми столкнется переизбранный во второй раз президент. Так, Макрону, помимо прочего, придется решать проблемы со стоимостью жизни в стране — годовая инфляция в марте превысила четыре процента. Также он должен будет разобраться с вопросом пенсионной реформы. Инициатива поднять пенсионный возраст вызвала в стране одни из самых крупных протестов.

В ночь на 25 апреля стали известны окончательные итоги второго тура президентских выборов во Франции. За действующего главу государства проголосовали 58,55 процента избирателей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
В Берлине предотвратили возможный теракт против российских журналистов
Моргенштерн матом ответил на признание его иноагентом
На репетиции парада Победы в Москве прошли участники спецоперации на Украине
В МИД назвали попытку теракта в Берлине следствием травли российских СМИ
Грызлов ответил на вопрос о возможном признании Белоруссией ДНР и ЛНР
В Москве задержали «Учителя года России» за домогательство к детям
Макрон официально вступил в должность президента Франции
«Роскосмос» признался в производстве вооружений под саундтрек из Red Alert
В Совфеде ответили на вопрос о присоединении новых территорий к России
Врач назвал россиянам самую опасную позу во время дачных работ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.