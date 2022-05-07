Мобильная связь ДНР и ЛНР перешла на российскую нумерацию

Абоненты ДНР и ЛНР получат российский код мобильного оператора +7

Мобильная связь Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) перешла на российскую нумерацию, абоненты получат российский код мобильного оператора +7. Об этом сообщили главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник в Telegram.

«Сегодня абоненты республиканского оператора связи "Феникс" с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации. Таким образом, появляется возможность осуществлять вызовы и отправку SMS-сообщений абонентам "Феникса", используя российскую систему нумерации +7», — написал Пушилин. По его словам, это «очень хороший подарок ко Дню Победы».

Глава ЛНР также сообщил, что «интеграция Луганской Народной Республики с Россией набирает обороты». Он отметил, что выделение республике отдельного кода российской нумерации значительно облегчит взаимодействие с Россией как рядовых граждан, так и бизнеса, культуры и прочих сфер.

6 мая Пушилин назначил чрезвычайного и полномочного посла ДНР в России — должность заняла спикер местного парламента Ольга Макеева. Послом ЛНР в России стал Родион Мирошник.