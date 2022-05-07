России предрекли дефицит чая осенью из-за нулевых пошлин и подорожания морских перевозок

Россиянам предрекли дефицит чая осенью из-за нулевых пошлин на ввоз готовой продукции в страну и подорожания морских перевозок. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Риски возникновения дефицита чая к осени выросли. При 10-процентных ставках на ввоз готовой чайной продукции риск дефицита гораздо ниже, чем при нулевых», — заявил глава отраслевого союза «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

По его словам, в марте страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отменили пошлины на ввоз чая в упаковках. Кроме того, из-за санкций сократилось количество морских контейнеров, прибывающих в Россию, а цена их фрахта выросла.

«Стандартный 40-футовый морской контейнер вмещает 5-7 тонн готового чая или 20-25 тонн сырья. Поскольку теперь готовый чай везти выгоднее из-за более высокой добавленной стоимости, это сильно сократит предложение иностранного сырья, на котором держится российская перерабатывающая чайная отрасль», — пояснил Чантурия.

На «Московской чайной фабрике» подтвердили, что растет и стоимость сырья для чайного производства, и расходы на его транспортировку. «Его стоимость в валютном эквиваленте также растет, а прежние логистические каналы не работают», — отметили в компании.

Чантурия добавил, что если до конца мая не отменят нулевую пошлину на ввоз готового чая, то «мы рискуем вернуться обратно в 1990-е годы, когда чайная отрасль в России была ориентирована исключительно на продажу иностранных брендов».

Ранее миллиардер Игорь Рыбаков посоветовал россиянам срочно закупиться стройматериалами: к лету цена на них резко вырастет, возможен их дефицит.