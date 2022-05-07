В Ростуризме опровергли массовые отмены бронирований в отелях Крыма

Ростуризм: полуостров остается на первом месте в списке топовых мест на майские праздники

В Ростуризме опровергли информацию о массовых отменах бронирований в отелях Крыма. Об этом в субботу, 7 мая, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы, полуостров остается у россиян на первом месте в списке топовых мест для путешествий и отдыха на майские праздники.

«По данным Ростуризма и региона, средняя загрузка отелей на майские праздники составляет не менее 50 процентов, а в сегменте четырех и пяти звезд — около 75. Санатории загружены в среднем на 70 процентов. В целом на май–июнь бронирования в Крыму идут на уровне прошлого года, который был рекордным по турпотоку», — уточнили представители ведомства.

Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков сообщил, что российские путешественники начали массово отменять бронирования в отелях Крыма на май и июнь в связи с закрытием аэропортов на юге страны. По его словам, объекты размещения полуострова в текущем году испытывают проблемы с загрузкой.

В апреле глава Ростуризма Зарина Догузова оценила повышение стоимости путешествий по популярным у туристов внутрироссийским направлениям. По мнению руководителя ведомства, рост цен на отдых в большинстве регионов страны находится в пределах сезонных колебаний и не превышает уровень инфляции.