СКР нашел еще одного причастного к обстрелам населения ДНР командира ВСУ

В СКР рассказали еще об одном командире ВСУ, причастном к обстрелам мирного населения ДНР

Установлена личность еще одного командира ВСУ, который отдавал приказы об обстрелах населения ДНР. Об этом в субботу, 7 мая, Следственный комитет России (СКР) сообщил в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, «незаконные приказы об обстрелах мирного населения» гражданской инфраструктуры отдавал командир 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ полковник Сергей Сирченко.

В СКР рассказали, что с 6 по 7 мая полковник и его заместитель подполковник Дмитрий Герасименко отдавали приказы о массированных прицельных артиллерийских и минометных обстрелах в таких городах, как Горловка, Донецк и Ясиноватая. После обстрела Ясиноватой, как отметили в ведомстве, погибла женщина, также были ранены еще пять человек и повреждены не менее 20 жилых домов.

В заявлении ведомства также указываются украинские командиры Сергей Поступальский, Роман Мамавко и Николай Янчий, чьи действия были направлены «против мира и безопасности человечества». СКР сообщает, что их подразделения в эти же дни обстреляли инфраструктуру в Первомайске, Золотое-5, Попасной и Епифановке, входящих в состав ЛНР. Были ранены шесть местных жителей, а также повреждены 28 жилых домов и здание Первомайского психоневрологического диспансера.

В заключение говорится, что СКР завел дела в отношении всех этих лиц по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением») УК РФ. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее российские следователи также завели дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны в отношении командира 54 отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Алексея Майстренко. Под его командованием были обстреляны объекты гражданской инфраструктуры в Кировском районе Донецка.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.