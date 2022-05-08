13-летний английский футболист погиб во время матча
13-летний футболист английского клуба «Кавалерс» Сэмюэл Акваси погиб во время матча. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на Футбольную ассоциацию Ноттингемшира.
Спортсмен скончался во время домашнего матча против «Россонери», который состоялся 7 мая. Футболисту оказывали медицинскую помощь, однако спасти его не удалось.
В Футбольной ассоциации Ноттингемшира выразили соболезнования в связи с гибелью Акваси. «Он пользовался большим уважением у всех членов команды», — отмечается в заявлении.
23 апреля нападающего сборной Ямайки U-19 Омара Лэинга убили в столице страны Кингстоне. По 18-летнему спортсмену открыли стрельбу из проезжавшего мимо автомобиля. Лэинг получил смертельное ранение. Отмечалось, что в этот день футболист праздновал свой день рождения.