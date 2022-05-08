Spiegel: жителям Германии предрекли нищету из-за санкций против России

Эксперты предрекли нищету жителям Германии из-за санкций против России. Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что наименее обеспеченные жители ФРГ рискуют оказаться в тяжелом положении из-за резкого роста цен на продовольствие и энергоносители.

«Под конец месяца у многих людей попросту не остается средств, чтобы купить продукты. По крайней мере, если речь идет о здоровом питании и свежих овощах и фруктах», — сообщил глава Ассоциации центров социального питания Йохен Брюль.

По его словам, число людей, которые обратились за помощью в этом месяце в Центр социального питания в Нюрнберге, выросло в два раза — до десяти тысяч человек. Кроме того, ситуация усугубляется из-за 600 тысяч беженцев, которые прибыли в ФРГ с Украины.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что представителям стран Европейского союза в Брюсселе дадут время до конца недели на то, чтобы достичь договоренностей по поводу запрета на российскую нефть. Он добавил, что в случае неуспеха вопрос будет решаться на уровне министров иностранных дел.

