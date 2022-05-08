Канада ввела санкции против Евкурова, Делимханова и еще 38 россиян

Пресс-служба Трюдо сообщила, что Канада ввела санкции против 40 россиян

Канада ввела санкции против замминистра обороны России генерала-полковника Юнус-Бека Евкурова, депутата Госдумы Адама Делимханова и еще 38 россиян. Всего в список ограничений попали 40 физических лиц, в том числе бизнесмены и представители оборонного сектора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

Рестрикции были анонсированы по итогам встречи Трюдо с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы стороны обсудили усилия мирового сообщества по введению «суровых и продолжительных санкций» против России в ответ на проведение спецоперации.

В санкционный список попали в том числе бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов, генерал Шарип Делимханов, 19 лиц в российском оборонном секторе и пять организаций, которые, по мнению Канады, оказывают поддержку российским вооруженным силам.

Ранее США ввели новые санкции в отношении России, затронувшие в том числе экспорт ряда товаров в страну. Ограничения коснутся поставок в Россию промышленной продукции, в том числе двигателей и бульдозеров. Кроме того, Вашингтон введет санкции в отношении 2,6 тысячи граждан России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами своих стран. По словам представителя Белого дома, в вопросе отмены санкций США будут исходить из возможных договоренностей Москвы и Киева.

