Участникам спецоперации на Украине вручили звезды Героев России
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил госнаграды участникам спецоперации России на Украине. Как уточняет РИА Новости, звезды Героев России получили командир штурмового авиационного полка подполковник Дмитрий Литвинов и штурман истребительного авиационного полка майор Виктор Дудин.
В ходе церемонии глава Минобороны выразил военным благодарность за проявленные в ходе спецоперации героизм и самоотверженность и пожелал им дальнейших успехов. «Вы достойно служите и достойно представляете Вооруженные силы нового поколения, поколения тех, кто сегодня пришел на смену тем, кто в далеком 1945 году отстоял независимость и свободу нашего Отечества», — заявил он.
Представители ведомства сообщили журналистам, что церемония награждения состоялась в Национальном центре управления обороной России. По их словам, звания героев России военным были присвоены по распоряжению президента РФ Владимира Путина.
Согласно данным Минобороны, приставленный к госнаграде подполковник Литвинов при выполнении боевой задачи вылетел в составе пары штурмовиков Су-25 для уничтожения ротного опорного пункта. После того, как цель была поражена, по ведомому самолету открыли огонь из переносного зенитного ракетного комплекса. Обстрел вывел из строя левый двигатель, что привело к потере управления. Литвинов перестроился за подбитый самолет и помог летчику восстановить управление.
Заметив, что по подбитому самолету выпустили еще одну ракету, Литвинов прикрыл его своим самолетом и отстрелил инфрокрасные ловушки, которые увели выпущенную ракету от цели. В министерстве подчеркнули, что таким образом ему удалось сохранить и авиационную технику, и жизнь второго летчика.
Рассказывая о штурмане Викторе Дудине, в ведомстве указали, что он совершил свой первый вылет утром 24 февраля. Уточняется, что он прикрывал наступающую группировку войск и уничтожил замеченный им в воздухе истребитель Су-27 украинских вооруженных сил. В ходе спецоперации он также выполнил ряд других задач — в частности, речь идет о поражении мобильных зенитных ракетных комплексов «Бук-М1», а также о перехвате двух украинских самолётов Су-27 28 февраля.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные в течение ночи вблизи острова Змеиный уничтожили еще два украинских бомбардировщика Су-24 и вертолет Ми-24.