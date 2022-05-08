Участникам спецоперации на Украине вручили звезды Героев России

Министр обороны Шойгу вручил госнаграды участникам спецоперации Литвинову и Дудину

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил госнаграды участникам спецоперации России на Украине. Как уточняет РИА Новости, звезды Героев России получили командир штурмового авиационного полка подполковник Дмитрий Литвинов и штурман истребительного авиационного полка майор Виктор Дудин.

В ходе церемонии глава Минобороны выразил военным благодарность за проявленные в ходе спецоперации героизм и самоотверженность и пожелал им дальнейших успехов. «Вы достойно служите и достойно представляете Вооруженные силы нового поколения, поколения тех, кто сегодня пришел на смену тем, кто в далеком 1945 году отстоял независимость и свободу нашего Отечества», — заявил он.

Представители ведомства сообщили журналистам, что церемония награждения состоялась в Национальном центре управления обороной России. По их словам, звания героев России военным были присвоены по распоряжению президента РФ Владимира Путина.

Согласно данным Минобороны, приставленный к госнаграде подполковник Литвинов при выполнении боевой задачи вылетел в составе пары штурмовиков Су-25 для уничтожения ротного опорного пункта. После того, как цель была поражена, по ведомому самолету открыли огонь из переносного зенитного ракетного комплекса. Обстрел вывел из строя левый двигатель, что привело к потере управления. Литвинов перестроился за подбитый самолет и помог летчику восстановить управление.

Заметив, что по подбитому самолету выпустили еще одну ракету, Литвинов прикрыл его своим самолетом и отстрелил инфрокрасные ловушки, которые увели выпущенную ракету от цели. В министерстве подчеркнули, что таким образом ему удалось сохранить и авиационную технику, и жизнь второго летчика.

Рассказывая о штурмане Викторе Дудине, в ведомстве указали, что он совершил свой первый вылет утром 24 февраля. Уточняется, что он прикрывал наступающую группировку войск и уничтожил замеченный им в воздухе истребитель Су-27 украинских вооруженных сил. В ходе спецоперации он также выполнил ряд других задач — в частности, речь идет о поражении мобильных зенитных ракетных комплексов «Бук-М1», а также о перехвате двух украинских самолётов Су-27 28 февраля.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные в течение ночи вблизи острова Змеиный уничтожили еще два украинских бомбардировщика Су-24 и вертолет Ми-24.

