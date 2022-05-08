Минобороны сообщило об уничтожении украинской авиации вблизи Змеиного

Российские военные сбили два бомбардировщика Су-24, вертолет Ми-24 и беспилотник Украины

Российские военные в течение ночи вблизи острова Змеиный сбили еще два украинских бомбардировщика Су-24 и вертолет Ми-24. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его данным, также российскими средствами ПВО был поражен беспилотник Украины недалеко от Одессы.

Кроме того, есть данные, что оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по 130 украинским военным объектам. В числе ликвидированных оказались три точки управления, 123 района сосредоточения личного состава и военной техники, две артиллерийские батареи и два склада боеприпасов, уточнил генерал-майор.

В субботу, 7 мая, в районе острова Змеиный российские военные сбили бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотных летательных аппарата Украины. Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, в течение дня оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 26 военных объектов на территории Украины.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.