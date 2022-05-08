В Кремле прокомментировали адресованное украинцам поздравление Путина

Песков заявил, что адресованное украинцам поздравление Путина не имеет почтового адреса

Адресованное народу Украины в преддверии 77-й годовщины Победы поздравление президента России Владимира Путина не имеет почтового адреса. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментируя опубликованное на сайте Кремля послание, он отметил, что слова президента относятся ко всем, для кого 9 Мая является «священным, сакральным праздником». «Такое поздравительное обращение не имеет конкретного почтового адресата или почтового адреса», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что президент России в преддверии 77-й годовщины Победы направил поздравления лидерам ДНР и ЛНР, а также стран постсоветского пространства и Средней Азии. В своем обращении Путин призвал постсоветские страны «не допустить возрождения нацизма» и сохранять «традиции братской дружбы».

В пресс-службе Кремля уточнили, что послания от имени российского лидера, адресованные «лидерам и гражданам», получили в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР. Кроме того, поздравления были адресованы «народам Украины и Грузии».