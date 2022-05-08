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Путин в преддверии Дня Победы направил поздравления лидерам ДНР и ЛНР

Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров ДНР, ЛНР и стран постсоветского пространства

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин в преддверии 77-й годовщины Победы направил поздравления лидерам ДНР и ЛНР, а также стран постсоветского пространства и Средней Азии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что послания от имени российского лидера, адресованные «лидерам и гражданам» получили в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике. Кроме того, отмечает пресс-служба, поздравления были адресованы «народам Украины и Грузии».

В своем обращении глава государства подчеркнул, что в этот день принято отдавать дань уважения труженикам тыла и воинам, сокрушившим нацизм. Он отметил, что считает основной задачей на сегодняшний день «не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран».

Ранее сообщалось, что в своем послании Путин призвал постсоветские страны «не допустить возрождения нацизма» и сохранять «традиции братской дружбы».

24 февраля российский лидер объявил о проведении специальной военной операции, целью которой, по его утверждению, должны стать «демилитаризация и денацификация» Украины. Москва подчеркивала необходимость защиты ДНР и ЛНР. В конце апреля вооруженные силы России сформировали военно-гражданские администрации (ВГА) в подконтрольных городах Херсонской области Украины. В мае секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время визита в Херсон заявил, что «Россия [останется] здесь навсегда».

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Варвара Кошечкина
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