Путин призвал постсоветские страны сохранить традиции «братской дружбы»

Путин призвал постсоветские страны не допустить возрождения нацизма и сохранить дружбу

Президент России Владимир Путин по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне направил поздравительные послания руководителям и жителям ряда постсоветских стран, в которых призвал их «не допустить возрождения нацизма» и сохранять «традиции братской дружбы». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Речь идет о лидерах и гражданах Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также «народах Грузии и Украины».

Обращаясь к главам ДНР и ЛНР, Путин заявил, что сейчас военнослужащие сражаются за освобождение «от нацистской скверны». Он выразил уверенность, что «как и в 1945 году, победа будет за нами».

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции, целью которой, по его утверждению, должны стать «демилитаризация и денацификация» Украины. Москва подчеркивала необходимость защиты ДНР и ЛНР. В конце апреля вооруженные силы России сформировали военно-гражданские администрации (ВГА) в подконтрольных городах Херсонской области Украины. В мае секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время визита в Херсон заявил, что «Россия [останется] здесь навсегда».