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В Швеции призвали использовать российские активы для восстановления Украины

RT: шведский депутат Вихель призвал направить российские активы на восстановление Украины

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Шведский парламентарий Маркус Вихель призвал использовать российские активы, замороженные за рубежом, для восстановления Украины. Соответствующее обращение он направил главе МИД Швеции Анн Линде. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщает RT со ссылкой на документ.

В своем письме парламентарий напомнил, что США заблокировали золотовалютные резервы России почти на 300 миллиардов долларов, а Палата представителей США приняла закон, который разрешает направлять арестованные из-за антироссийских санкций активы на поддержку Украины.

По мнению Вихеля, реакция властей Швеции на ситуацию с Украиной была медлительной, оппозиции пришлось совершить «определенные шаги», чтобы Стокгольм оказал помощь «украинским братьям и сестрам в виде необходимого им оружия для самообороны». В письме депутат спрашивает главу МИД, какие меры она намерена принять, чтобы «заставить» Россию профинансировать восстановление Украины.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил финансировать фонд восстановления страны за счет российского имущества. Политик выразил надежду, что фонд будет пополняться из пяти источников: международных и финансовых организаций, помощи от гуманитарных организаций, частных фирм, а также за счет конфискованного имущества, переданного Украине.

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Марина Совина
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