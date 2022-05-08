В Швеции призвали использовать российские активы для восстановления Украины

RT: шведский депутат Вихель призвал направить российские активы на восстановление Украины

Шведский парламентарий Маркус Вихель призвал использовать российские активы, замороженные за рубежом, для восстановления Украины. Соответствующее обращение он направил главе МИД Швеции Анн Линде. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщает RT со ссылкой на документ.

В своем письме парламентарий напомнил, что США заблокировали золотовалютные резервы России почти на 300 миллиардов долларов, а Палата представителей США приняла закон, который разрешает направлять арестованные из-за антироссийских санкций активы на поддержку Украины.

По мнению Вихеля, реакция властей Швеции на ситуацию с Украиной была медлительной, оппозиции пришлось совершить «определенные шаги», чтобы Стокгольм оказал помощь «украинским братьям и сестрам в виде необходимого им оружия для самообороны». В письме депутат спрашивает главу МИД, какие меры она намерена принять, чтобы «заставить» Россию профинансировать восстановление Украины.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил финансировать фонд восстановления страны за счет российского имущества. Политик выразил надежду, что фонд будет пополняться из пяти источников: международных и финансовых организаций, помощи от гуманитарных организаций, частных фирм, а также за счет конфискованного имущества, переданного Украине.