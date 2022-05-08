Медики рассказали о вспышке неизвестного поражающего печень детей вируса

Медики зафиксировали в Европе и США вспышку неизвестного вируса, поражающего печень детей

Медики Европы и США зафиксировали вспышку вируса, который поражает печень детей и вызывает у них тяжелый гепатит. Ученые предполагают, что инфекция может быть связана с коронавирусом, пишет РИА Новости.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 20 странах мира из-за вируса тяжелой формой гепатита заболели уже 228 детей, один из которых умер. В январе о первых случаях инфекции сообщили британские врачи. К концу апреля в стране выявили 145 заболевших детей.

По данным агентства, неизвестной инфекции подвержены дети от месяца до 16 лет, однако большинству заболевших меньше десяти лет. Симптомы инфекции напоминают гастроэнтерит. Дети жалуются на боли в животе, диарею и тошноту, а в некоторых случаях повышается температура. Спустя время у больных наблюдаются симптомы гепатита: желтая кожа и белки глаз, светлый стул, темная моча, боли в суставах и мышцах. Кроме того, число ферментов печени в крови увеличивается до 500-2000 международных единиц на литр при норме в 10-40 единиц. У некоторых детей поражение печени настолько сильное, что им требуется срочная трансплантация.

У большинства заболевших нашли аденовирус F41. Такие виды вирусов окружают человека на протяжении всей жизни, однако взрослые имеют к ним антитела, так как успевают переболеть в детстве.

Ученые выдвинули три версии того, почему аденовирус начал вызывать гепатит. Одной из причин они назвали позднюю встречу человека с вирусом из-за того, что общество два года жило в условиях пандемии. В начале 2022 года во многих странах начали снимать ограничительные меры, после чего подростки впервые столкнулись с вирусом, которым могли переболеть в легкой форме в раннем возрасте.

Второй версией является наложение аденовируса на коронавирус. По словам ученых, COVID-19 мог повлиять на работу иммунной системы переболевших им детей. В результате заражение аденовирусом привело к тяжелому поражению печени.

Третья версия появления вируса — его мутация. Как правило, аденовирус вызывает симптомы простуды или гриппа, рассказал вирусолог из Школы медицины имени Джеффри Чеа при Университете Монаш в Малайзии, доктор Винод Баласубраманиам. «Заболевание непродолжительное и протекает нетяжело, если только у детей не ослаблен иммунитет. Поэтому если причина этих случаев действительно аденовирус, скорее всего, появился его новый вариант, который вызывает гепатит», — считает он.

По данным агентства, в России новый гепатит пока не зарегистрировали.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов усомнился в быстром проникновении неизвестного гепатита в Россию. По его словам, случаи болезни зафиксированы в странах, которые не являются соседними.