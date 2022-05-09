Путин образовал группу по выработке механизмов валютного регулирования

Президент Путин образовал группу для выработки новых механизмов валютного регулирования

Президент России Владимир Путин образовал межведомственную рабочую группу, которая займется выработкой новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов. Соответствующее распоряжение в понедельник, 9 мая, появилось на официальном портале правовой информации.

Согласно обнародованному документу, руководить группой будет помощник российского лидера Максим Орешкин. Организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы осуществит Экспертное управление президента Российской Федерации.

Уточняется, что среди задач группы — разработка и определение порядка расчетов России с торговыми партнерами из «дружественных страна», в том числе в рублях и национальных валютах.

Ранее 18 марта сообщалось, что Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования».

