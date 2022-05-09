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Путин образовал группу по выработке механизмов валютного регулирования

Президент Путин образовал группу для выработки новых механизмов валютного регулирования

Фото: Shutterstock

Президент России Владимир Путин образовал межведомственную рабочую группу, которая займется выработкой новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов. Соответствующее распоряжение в понедельник, 9 мая, появилось на официальном портале правовой информации.

Согласно обнародованному документу, руководить группой будет помощник российского лидера Максим Орешкин. Организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы осуществит Экспертное управление президента Российской Федерации.

Уточняется, что среди задач группы — разработка и определение порядка расчетов России с торговыми партнерами из «дружественных страна», в том числе в рублях и национальных валютах.

Ранее 18 марта сообщалось, что Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования».

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Варвара Кошечкина
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