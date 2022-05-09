В Африке решили создать движение неприсоединения из-за давления Запада на Россию

FP: страны Африки решили создать движение неприсоединения из-за давления Запада на Россию

Страны Африки решили создать движение неприсоединения из-за давления Запада в вопросе санкций против России. Об этом сообщает обозреватель Foreign Policy (FP Робби Грамер.

В статье указывается, что США и Европейский Союз (ЕС) хотят изолировать Москву и привлечь как можно больше государств к своей коалиции, однако в Африке такая политика сталкивается со стеной непонимания.

Открытое давление со стороны Вашингтона и ЕС может быть выстрелом в ногу, особенно когда происходит по принципу «с нами или против нас» Робби Грамер обозреватель Foreign Policy

По словам журналиста, такая западная риторика уже возродила дискуссии в африканских политических кругах о необходимости вернуть движение неприсоединения, которое существовало во времена холодной войны. Это позволило бы избежать втягивания в конфронтацию двух лагерей, заключил Грамер.

Давление на страны Африки

Ранее в мае российский посол в Анголе Владимир Тараров обвинил страны Запада в том, что они оказывают чрезвычайное давление на государства Африки, требуя осудить действия России на Украине.

Но они подчеркнуто ведут себя так, говоря, что мы будем содействовать установлению мира, мы будем содействовать всеми силами, чтобы были достигнуты договоренности между сторонами Владимир Тараров посол России в Анголе

Тараров подчеркнул, что в своих требованиях Запад иногда доходит до угроз и шантажа, что аморально. Посол обратил внимание, что, когда голосовали за антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН, практически все африканские страны проголосовали нейтрально, то есть воздержались. «Но не посмели против проголосовать, потому что давление было чрезвычайным», — заключил он.

Поддержка России

В начале апреля издание Bangkok Post писало, что многие страны Африки поддержали военную спецоперацию России на Украине. Авторы материала подчеркнули, что 16 африканских стран не поддержали (отказались голосовать или проголосовали против) официальное осуждение боевых действий на Украине со стороны ООН. Операцию России на Украине одобрили такие африканские страны, как Мали, Уганда и Эритрея. Кроме того, поддержкой действия Кремля пользуются в ЦАР, Бенине и ЮАР.

Издание заявило, что у такого положения дел есть две причины. В первую очередь, Россия в последние годы оказывала активную военную и экономическую помощь многим странам Африки. Кроме того, многие государства имеют прочную связь с Россией как преемницей СССР. В издании напомнили, что Советский Союз активно помогал африканским странам бороться с империализмом государств Европы.