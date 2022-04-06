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Стало известно о поддержке африканскими странами операции России на Украине

Bangkok Post сообщило об активной поддержке африканскими странами спецоперации на Украине

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Многие африканские страны поддержали военную спецоперацию России на Украине. Об этом стало известно из сообщения издания Bangkok Post.

Как отметили авторы материала, 16 африканских стран не поддержали (отказались голосовать или проголосовали против) официальное осуждение боевых действий на Украине со стороны ООН. Российскую спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины одобрили такие африканские страны, как Мали, Уганда и Эритрея. Масштабной поддержкой действия Кремля пользуются в ЦАР, Бенине и ЮАР.

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В Bangkok Post заявили, что у такого положения дел есть две причины. Во-первых, Россия в последние годы оказывала активную военную и экономическую помощь многим африканским странам. Во-вторых, у многих африканских стран прочные отношения с Россией как преемницей СССР. В издании напомнили, что Советский Союз активно помогал африканским странам бороться с империализмом государств Европы.

31 марта бывший чрезвычайный и полномочный посол Бенина в России и странах СНГ Анисет Габриэль Кочофа рассказал об угрозе продовольственного кризиса в Африке, который может наступить из-за введенных Западом санкций против РФ. По его мнению, сейчас Россия и Африка нуждаются в кооперации, поскольку именно она позволит обеспечить продовольственную безопасность. «Африканцы всегда поддержат Россию», — подчеркнул дипломат.

2 марта Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) в рамках специальной сессии приняла резолюцию с осуждением операции России на Украине. За принятие резолюции Генассамблеи проголосовало 141 государство, против высказались пять стран, среди которых Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Эритрея.

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Николай Чигасов
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