В школе Мариуполя нашли методичку для учителей с героизацией Бандеры

В школе Мариуполя нашли методичку для учителей с героизацией националиста Бандеры

В учительской комнате одной из школ Мариуполя нашли методичку под названием «2014: начало российско-украинской войны», в которой, в частности, героизируется украинский националист и нацистский коллаборант Степан Бандера. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали учителя, преподавательская и воспитательная работа с детьми должна была учитывать положения из этой методички.

Пособник нацистов Бандера назван борцом против Гитлера и Третьего рейха, при этом его предвоенное союзничество с разведкой Германии, роль в организации еврейских погромов на территории оккупированной Гитлером Украины, сотрудничество в 1944 году с гитлеровским рейхсминистром восточных оккупированных территорий Альфредом Розенбергом и начальником главного управления безопасности Рейха Эрнстом Кальтенбруннером было полностью проигнорировано.

В брошюре также говорится, какие формулировки о событиях с 2014 года считаются «правильными» и «неправильными». Среди «неправильных» названы названия Донецкой и Луганской Народных Республик, которые провозгласили независимость после госпереворота на Украине в 2014 году и против которых Киев начал военную операцию.

Степан Бандера во время Второй мировой войны возглавлял Организацию украинских националистов, действовавшую на Западной Украине. Тесно сотрудничавший в годы Второй мировой войны с нацистской Германией, в октябре 1959 года он был ликвидирован агентом КГБ Богданом Сташинским в Мюнхене.