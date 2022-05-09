В России предложили называть улицы в честь погибших защитников Донбасса

Губернатор Камчатки Солодов предложил называть улицы в честь погибших защитников Донбасса

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил называть улицы в городах и поселках региона в честь погибших защитников Донбасса, об этом сообщила пресс-служба главы региона.

По словам региональных властей, россияне должны помнить людей, защищавших Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). «Считаю необходимым увековечить память об их подвигах в названиях улиц городов и поселков Камчатского края», — подчеркнул Солодов.

Глава региона привел в пример Сергея Булгакова, который до специальной операции на Украине служил в 40-й отдельной бригаде морской пехоты, расположенной в Петропавловске-Камчатском. «Получив ранение в ходе боя, он остался на огневой позиции и до последнего прикрывал отход своего отряда и раненого командира», — уточнил Солодов и добавил, что Булгаков спас командира и 38 сослуживцев.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Как объяснил российский президент Владимир Путин, основная цель военных действий — помочь людям, живущим в Донбассе.