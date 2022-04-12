Путин обозначил основную цель спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин обозначил, что основная цель спецоперации на Украине — помочь людям, живущим в Донбассе. Его слова приводит ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что Россия была вынуждена признать народ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), так как киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения. Они, в свою очередь, были нацелены на мирное решение проблем Донбасса, добавил президент.
Путин выразил уверенность в том, что благородные цели специальной военной операции России на Украине будут обязательно достигнуты.
О начале проведения спецоперации по защите Донбасса стало известно ранним утром 24 февраля. В обращении к россиянам президент страны Владимир Путин указал, что на такую меру Москву вынудила сложная обстановка в ДНР и ЛНР.