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Путин обозначил основную цель спецоперации на Украине

Президент Путин назвал основной целью спецоперации помощь людям в Донбассе

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Президент России Владимир Путин обозначил, что основная цель спецоперации на Украине — помочь людям, живущим в Донбассе. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что Россия была вынуждена признать народ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), так как киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения. Они, в свою очередь, были нацелены на мирное решение проблем Донбасса, добавил президент.

Путин выразил уверенность в том, что благородные цели специальной военной операции России на Украине будут обязательно достигнуты.

О начале проведения спецоперации по защите Донбасса стало известно ранним утром 24 февраля. В обращении к россиянам президент страны Владимир Путин указал, что на такую меру Москву вынудила сложная обстановка в ДНР и ЛНР.

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Сергей Истомин
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