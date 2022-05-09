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Спорт

«Манчестер Сити» усилится одним из самых дорогих футболистов мира

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Сити»

Фото: Heiko Becker / Reuters

Норвежский футболист дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд перейдет в «Манчестер Сити». Об этом сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 9 мая 21-летний нападающий успешно прошел медицинское обследование в клубе. Ожидается, что один из самых дорогих футболистов мира подпишет пятилетний контракт с командой на этой неделе.

Еженедельная зарплата Холанда составит около 375 тысяч фунтов в неделю. Английская команда выплатит от 60 до 75 миллионов евро отступных за футболиста.

В текущем сезоне Холанд провел 29 матчей во всех турнирах. Нападающий отметился 28 забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года. Контракт норвежца истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.

Дарья Коршунова
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