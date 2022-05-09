В России предложили создать орган власти по надзору за дельфинами и китами

«Известия»: в России предложили создать орган власти по надзору за китообразными

В России предложили создать орган власти по надзору за китообразными, в этот отряд водных млекопитающих входят киты, в том числе косатки, дельфины и морские свиньи. Вопросом займется Минсельхоз, Минприроды и другие ведомства. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко.

Необходимо также доработать законопроект о рыболовстве и сохранении биологических ресурсов. Госдума предложила запретить вылов китообразных в культурно-просветительских целях.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб пояснила, что вопрос о срочной необходимости внесения изменений в законодательство связан с событиями «китовой тюрьмы», когда в Приморском крае были обнаружены в ужасных условиях содержания 11 косаток и 90 белух. Парламентарий напомнила, что вылов производился с серьезными нарушениями законодательства.

Запрет поддержали в Минприроды и Росприроднадзоре, но не одобрили в Министерстве культуры и Росрыболовстве.

В Минприроды отметили, что наиболее эффективным органом по надзору и пресечению незаконной добычи может стать ФСБ.

Усилить ответственность можно внесением изменений в статью 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»), добавив дополнительные меры наказания — лишение свободы или штрафы до пяти миллионов рублей, указали в ведомстве.

Росрыболовство выразило несогласие с запретом, отметив, что содержание животных в неволе направлено в том числе на сохранение популяций. В Минкультуры отметили, что деятельность дельфинариев и цирков лицензирована.

28 февраля сообщалось, что депутат Госдумы Светлана Бессараб разработала законопроект, согласно которому будет запрещен вылов дельфинов, косаток и других морских животных для культурно-просветительских целей. Она указала на то, что дельфинарии запрещены во многих странах.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека поддержал идею запретить вылов китообразных в культурно-развлекательных целях.

