Глава СПЧ оценил возможность обмена Виктора Бута

Глава СПЧ Валерий Фадеев оценил возможность обмена россиянина Виктора Бута

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев оценил вероятность обмена россиянина Виктора Бута, находящегося в заключении в США. Об этом пишет ТАСС.

«Думаю, что возможно. Потому что [Константин] Ярошенко больше 10 лет сидел, 12 даже. И казалось, что тема забыта — нет, она не забыта, люди работали над этим и обмен произошел. Я думаю, что с Бутом может быть что-то в этом роде», — сообщил Фадеев журналистам в понедельник, 9 мая.

Виктор Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона, после чего американский суд в апреле 2012-го приговорил к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал. В декабре 2020 года у заключенного ухудшилось самочувствие, однако квалифицированной помощи ему не предложили.