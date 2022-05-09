МИД Польши отреагировал на нападение на российского посла в Варшаве

МИД Польши заявил, что осознает серьезность ситуации с нападением на посла России Андреева

Польша осознает серьезность произошедшего инцидента с нападением на российского посла в Варшаве Сергея Андреева. Так на ситуацию отреагировал пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина, сообщает РИА Новости.

«Мы осознаем серьезность ситуации, наблюдаем за ней», — заявил официальный представитель.

Министр иностранных дел Польши Мариуш Каминьский назвал нападение законным. «Собрание противников российской агрессии на Украину, где каждый день происходит преступление геноцида, было законным. Эмоции украинских женщин, участвующих в манифестации, чьи мужья мужественно борются за защиту Родины, понятны», — высказался глава МИД.

В понедельник, 9 мая, неизвестные напали на посла России в Польше Сергея Андреева во время памятных мероприятий на кладбище советских воинов в Варшаве. Его облили красной краской и не дали возложить памятный венок в честь празднования Дня Победы. Андреева сопровождали его супруга и группа дипломатов российского диппредставительства. Произошедшее попало на кадры видеосъемки.