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МИД Польши отреагировал на нападение на российского посла в Варшаве

МИД Польши заявил, что осознает серьезность ситуации с нападением на посла России Андреева

Фото: Adrian Grycuk / Wikimedia Commons

Польша осознает серьезность произошедшего инцидента с нападением на российского посла в Варшаве Сергея Андреева. Так на ситуацию отреагировал пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина, сообщает РИА Новости.

«Мы осознаем серьезность ситуации, наблюдаем за ней», — заявил официальный представитель.

Министр иностранных дел Польши Мариуш Каминьский назвал нападение законным. «Собрание противников российской агрессии на Украину, где каждый день происходит преступление геноцида, было законным. Эмоции украинских женщин, участвующих в манифестации, чьи мужья мужественно борются за защиту Родины, понятны», — высказался глава МИД.

В понедельник, 9 мая, неизвестные напали на посла России в Польше Сергея Андреева во время памятных мероприятий на кладбище советских воинов в Варшаве. Его облили красной краской и не дали возложить памятный венок в честь празднования Дня Победы. Андреева сопровождали его супруга и группа дипломатов российского диппредставительства. Произошедшее попало на кадры видеосъемки.

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Дмитрий Сотак
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