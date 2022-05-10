Первый замминистра обороны Белоруссии заявил о росте военной угрозы у границ

Замглавы Минобороны Белоруссии Гулевич заявил о росте военной угрозы у границ

Первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил о росте военной угрозы в свете действий НАТО у границ республики, в связи с которым выработан комплекс мероприятий по противодействию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал минобороны республики.

«США и их союзники продолжают наращивать военное присутствие у государственной границы Беларуси. Созданная группировка за последние шесть месяцев выросла более чем в два раза как в количественном, так и в качественном отношении. Появились в акваториях Средиземного и Балтийского морей группировки, несущие крылатые ракеты морского воздушного базирования, увеличена авиационная группировка в Польше и странах Балтии. Все это свидетельствует о нарастающей угрозе для Республики Беларусь», — заявил замминистра.

Он подчеркнул, что вооруженные силы страны выработали целый комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам.

«Необходимо отметить, что проводится ряд учений на территории Восточной и Юго-восточной Европы. Учение “Защитник Европы“, на котором предполагается задействовать до 20 тысяч человек и большое количество техники, еще семь учений на территории стран, граничащих с Республикой Беларусь», — сказал первый замглавы Минобороны Белоруссии. Он подчеркнул, что отработка вопросов по применению разведывательно-диверсионных сил, высадка десанта, применение сил специальных операций не свидетельствует о миролюбивой направленности данных учений.

Гулевич отметил, что подразделения сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии были развернуты на южном направлении после того, как Украина нарастила здесь свою группировку общей численностью до 20 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Белорусии Виктор Хренин заявил о старте второго этапа внезапной проверки войск в стране. По его словам, Минск замечает каждое движение сил Североатлантического Альянса.