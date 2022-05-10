Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Пожившая в Шри-Ланке россиянка рассказала о лучших пляжах на острове

Пожившая в Шри-Ланке россиянка посоветовала туристам посетить пляжи деревни Мирисса

Фото: Unsplash

Российская путешественница, пожившая в Шри-Ланке несколько месяцев, рассказала о лучших пляжах острова. Своими наблюдениями девушка поделилась в репортаже для «Ленты.ру».

По словам автора материала, каждый пляж республики красив по-своему, однако есть несколько мест, которые особенно ей запомнились. Например, в деревне Мирисса она посоветовала посетить Coconut Tree Hill и встретить там закат, а после захода солнца забраться на Parrot Rock. «А еще нужно непременно сделать вылазку к Secret Beach с небольшим природным бассейном без волн», — добавила туристка.

Материалы по теме:
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов. Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов.Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
1 мая 2022
«Мужчины бросали вслед похотливые взгляды» Россиянка в одиночку отправилась на Шри-Ланку. Что она там увидела?
«Мужчины бросали вслед похотливые взгляды»Россиянка в одиночку отправилась на Шри-Ланку. Что она там увидела?
Сегодня

Кроме того, девушка порекомендовала два «инстаграмных» пляжа Jungle Beach и Secret Pool между деревнями Велигама и Ахангама. «Это место нравится любителям арт-объектов из-за надписи на стене "Твое волнение меня успокоило", которая эффектно смотрится возле бушующего океана», — уточнила россиянка.

Также путешественница обратила внимание на то, что в Ахангаму лучше приезжать тем, кто хорошо умеет кататься на серф-доске, а тем, кто любит дикие пляжи, подойдет побережье Мидигамы. «Там нет рядов шезлонгов и зонтов, спасающих от солнца, нет палаток с едой, кафе и громкой ланкийской музыки. Только разминающиеся перед заплывом серферы и несколько туристов, которым по душе уединение и тишина», — поделилась автор репортажа.

Ранее россиянка рассказала о неприятном опыте поездки в город Канди в Шри-Ланке. Она отметила, что совершала путешествие в одиночестве, и местные мужчины «бросали ей вслед похотливые взгляды», в то время как женщины смотрели на нее с «неприкрытым осуждением».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Успенский
Обсудить
Последние новости
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Бивол назвал условие реванша с Альваресом
Минобороны сообщило о расстреле украинскими войсками гражданских автомобилей
Бойцы ДНР провели операцию по обнаружению боевиков на «Азовстали»
Диетолог дала советы по выбору полезного йогурта
В Молдавии прокомментировали заявления Украины об ограничении поставок газа
Минобороны назвало «катастрофой для Украины» попытку захвата Змеиного
Генсек НАТО заразился коронавирусом
В Венгрии вступила в должность первая женщина-президент
Названа дата выборов в регионах с подавшими в отставку губернаторами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.