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Стало известно о влиянии эпидемии ожирения на национальную безопасность США

Daily Express: эпидемия ожирения в США повлияет на национальную безопасность страны

Фото: Pixabay

Эпидемия ожирения в США повлияет на национальную безопасность страны. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на опрошенных ею экспертов.

Отмечается, что ограничения по весу для американских военных зависят от пола, возраста и роста. По словам диетолога Медицинского колледжа Университета Кентукки Сары Полис, это «сложная проблема, которая оказывает глубокое влияние на национальную безопасность».

Полис подчеркнула, что из-за ожирения ограничивается число доступных новобранцев для армии Соединенных Штатов и уменьшается число кандидатов на повторный призыв.

Ранее неожиданную угрозу национальной безопасности США обнаружило наблюдательное управление Пентагона. Выяснилось, что США оказались неспособны подготовить свои военные базы в Арктике к стремительному изменению климата. Опасность связана с последствиями глобального потепления — усиливающимися наводнениями, лесными пожарами, экстремальной жарой и другими стихийными бедствиями.

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Марина Совина
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