Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин оценил материальный ущерб от лесных пожаров

Путин оценил ситуацию с лесными пожарами и призвал не допустить повтора ситуации 2021 года

Фото: Авиалесоохрана РФ / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин заявил о том что природные пожары в России в этом году уже привели к жертвам среди населения и причинили значительный материальный ущерб. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас ряд регионов борется с пожарами, возникшими в населенных пунктах. Причем значительный материальный ущерб уже очевиден. К сожалению, есть жертвы среди граждан», — заявил президент.

Он пояснил, что речь идет о лесных, ландшафтных и техногенных пожарах. Путин попросил врио главы МЧС Александра Чуприяна, а также руководителей пострадавших регионов — Красноярского края, Кузбасса, Курганской и Омской областей — доложить о текущей обстановке.

«Обращаю особое внимание, нельзя допустить повторения ситуации прошлого года, когда лесные пожары стали самыми продолжительными и интенсивными за несколько последних лет. Нужно в корне менять ситуацию там, где это, конечно, необходимо», — сказал президент РФ.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в Кемеровской области повредили почти 100 жилых домов, а на территории Иркутской области бушуют десять лесных пожаров общей площадью свыше 1,5 тысячи гектаров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Войска ЛНР вышли на административную границу республики
IKEA продлила выплату зарплат своим сотрудникам в России
Маск выбрал «преемника» на посту главы Twitter на случай своей внезапной смерти
В Белоруссии заявили о начале второго этапа внезапной проверки войск
Лукашенко заявил о планах сотрудничать с Россией в сфере ракетного производства
Фанатка Metallica родила ребенка во время концерта группы в Бразилии
Путин оценил материальный ущерб от лесных пожаров
В Совфеде ответили на признание Литвой России «террористическим государством»
Тренер сборной России оценила желание гимнастки выступить на ОИ в 49 лет
Анфиса Чехова объяснила свое нежелание возвращаться в Россию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.