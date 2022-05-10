Путин оценил материальный ущерб от лесных пожаров

Путин оценил ситуацию с лесными пожарами и призвал не допустить повтора ситуации 2021 года

Президент РФ Владимир Путин заявил о том что природные пожары в России в этом году уже привели к жертвам среди населения и причинили значительный материальный ущерб. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас ряд регионов борется с пожарами, возникшими в населенных пунктах. Причем значительный материальный ущерб уже очевиден. К сожалению, есть жертвы среди граждан», — заявил президент.

Он пояснил, что речь идет о лесных, ландшафтных и техногенных пожарах. Путин попросил врио главы МЧС Александра Чуприяна, а также руководителей пострадавших регионов — Красноярского края, Кузбасса, Курганской и Омской областей — доложить о текущей обстановке.

«Обращаю особое внимание, нельзя допустить повторения ситуации прошлого года, когда лесные пожары стали самыми продолжительными и интенсивными за несколько последних лет. Нужно в корне менять ситуацию там, где это, конечно, необходимо», — сказал президент РФ.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в Кемеровской области повредили почти 100 жилых домов, а на территории Иркутской области бушуют десять лесных пожаров общей площадью свыше 1,5 тысячи гектаров.

