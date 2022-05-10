Германия решила поставлять Украине современные танки и гаубицы

Глава МИД Германии Бербок заявила, что ФРГ планирует поставлять танки и гаубицы Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ планирует поставлять Украине современные танки и гаубицы. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, Бербок сообщила, что параллельно Германия начнет обучение украинских военных.

Глава МИД Германии Анналена Бербок во вторник нанесла необъявленный визит в украинский город Буча. В агентстве указали, что это стало неожиданностью.

В мае Бербок также подчеркнула, что ФРГ несет ответственность за защиту Украины и всей Европы, о чем следует дать понять России. При этом она подчеркнула, что правительство должно принимать решения исходя из того, как это скажется на благосостоянии Германии и ее граждан. Она добавила, что поставка оружия Киеву — вынужденная мера, необходимая для того, чтобы прекратить боевые действия.