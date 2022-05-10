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В Германии задумались о национализации энергетических компаний

В Германии готовят кризисный план, допускающий национализацию энергетических компаний

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Министерство экономики Германии готовит кризисный план на случай внезапного прекращения поставок газа из России. Об этом агентству Reuters сообщили осведомленные источники.

Среди прочего, чрезвычайный пакет мер предполагает предоставление правительством кредитов и гарантий для поддержки энергетических компаний и взятие под контроль критически важных предприятий, такие как нефтеперерабатывающие заводы. Один из собеседников сказал, что также рассматривается вариант национализации энергетических компаний, но такой шаг нужно «тщательно взвесить и обосновать соображениями безопасности энергопоставок, а не наказанием России».

7 мая председатель Commerzbank Манфред Кноф предрек волну банкротств в Германии без российского газа. «Энергоснабжение в Германии находится под угрозой, цепочки поставок разрываются, у нас высокая инфляция. Мы не должны обманывать себя: количество неплатежеспособности на наших рынках, вероятно, увеличится», — отметил он.

Ранее Федеральное объединение предприятий в сфере энергетики и водоснабжения ФРГ (BDEW) предупредило жителей Германии, что в ближайшее время в стране вырастут цены на газ и электричество. На данный момент немцы платят за них в два раза больше, чем в 2021 году. Председатель правления объединения Керстин Андреэ заявила, что с начала 2021 года в четыре раза выросли оптовые цены на электроэнергию, а на газ — почти в пять раз.

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Марина Совина
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