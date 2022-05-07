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В Германии предрекли волну банкротств без российского газа

Председатель Commerzbank Кноф предрек волну банкротств в Германии без российского газа

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Председатель Commerzbank Манфред Кноф предрек волну банкротств в Германии без российского газа. Об этом сообщает Handelsblatt.

«Энергоснабжение в Германии находится под угрозой, цепочки поставок разрываются, у нас высокая инфляция», — отметил он.

По его словам, Commerzbank активно работает с корпоративными клиентами, чтобы справляться с ростом цен на сырье и трудностями в цепочках поставок.

«Но мы также не должны обманывать себя: количество неплатежеспособности на наших рынках, вероятно, увеличится», — сказал Кноф.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что представителям стран Европейского союза в Брюсселе дадут время до конца недели на то, чтобы достичь договоренностей по поводу запрета на российскую нефть. Он добавил, что в случае неуспеха вопрос будет решаться на уровне министров иностранных дел.

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Марина Совина
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