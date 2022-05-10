Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило о потерях ВСУ при попытке захвата острова Змеиный

Минобороны России заявило о 50 погибших солдатах ВСУ при попытке захвата острова Змеиный

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Военные силы Украины потеряли более 50 солдат, 14 самолетов и вертолетов и 30 беспилотников во время попытки захватить остров Змеиный. Такими данными поделился официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, попытка захвата закончилась катастрофой для Киева. Конашенков назвал операцию Украины в канун Дня Победы «бездумной пиар-акцией киевского режима», которая привела к гибели солдат элитных подразделений ВСУ и к потерям большого количества техники.

В частности, ВСУ потеряли в районе острова Змеиный три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27. ВС России также уничтожили 10 вертолетов ВСУ, в том числе три вертолета Ми-8 с десантом и один вертолет поддержки Ми-24.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы России отбили несколько попыток украинских войск захватить остров Змеиный. По словам представителя Минобороны Конашенкова, с 7 мая украинским генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный. ВСУ предприняли несколько попыток высадки воздушного и морского десанта на остров, который имеет важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря. Украинская провокация была сорвана благодаря грамотным действиям подразделения ВС России, которое находилось на острове.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Германия решила полностью сократить зависимость от российских энергоресурсов
В «Газпроме» не увидели препятствий для продолжения транзита газа через Украину
Путин подписал указы о назначении врио глав пяти российских регионов
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Минобороны сообщило о потерях ВСУ при попытке захвата острова Змеиный
Путин подписал указ о назначении врио главы Саратовской области
Риелтор дал прогноз по ценам на квартиры в новостройках
В США оценят последствия возможного запрета на обслуживание госдолга России
В Минобороны отчитались об уничтоженных украинских военных объектах
В Швеции оценили будущее Северной Европы после вступления страны в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.