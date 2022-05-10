Минобороны сообщило о потерях ВСУ при попытке захвата острова Змеиный

Минобороны России заявило о 50 погибших солдатах ВСУ при попытке захвата острова Змеиный

Военные силы Украины потеряли более 50 солдат, 14 самолетов и вертолетов и 30 беспилотников во время попытки захватить остров Змеиный. Такими данными поделился официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, попытка захвата закончилась катастрофой для Киева. Конашенков назвал операцию Украины в канун Дня Победы «бездумной пиар-акцией киевского режима», которая привела к гибели солдат элитных подразделений ВСУ и к потерям большого количества техники.

В частности, ВСУ потеряли в районе острова Змеиный три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27. ВС России также уничтожили 10 вертолетов ВСУ, в том числе три вертолета Ми-8 с десантом и один вертолет поддержки Ми-24.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы России отбили несколько попыток украинских войск захватить остров Змеиный. По словам представителя Минобороны Конашенкова, с 7 мая украинским генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный. ВСУ предприняли несколько попыток высадки воздушного и морского десанта на остров, который имеет важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря. Украинская провокация была сорвана благодаря грамотным действиям подразделения ВС России, которое находилось на острове.