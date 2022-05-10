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США назвали способ урегулировать ситуацию вокруг Украины

Белый дом: ситуация на Украине будет урегулирована посредством дипломатического процесса
Джен Псаки

Джен Псаки . Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала способ урегулировать ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, этого возможно добиться посредством дипломатического процесса и дипломатического решения. Также в ответ на вопрос, почему Вашингтон не ведет переговоры с российской стороной, она отметила, что американские власти считают своей конструктивной ролью поддержку Киева.

Ранее в Нацразведке США заявили, что не видят «переговорного пути» для урегулирования конфликта на Украине. По мнению Хейнс, ситуация на Украине в ближайшее время может пойти по пути дальнейшей эскалации. Как уточнила глава Нацразведки, этому может поспособствовать желание Киева решить проблему военным путем.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.

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Марина Совина
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