США назвали способ урегулировать ситуацию вокруг Украины

Белый дом: ситуация на Украине будет урегулирована посредством дипломатического процесса

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала способ урегулировать ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, этого возможно добиться посредством дипломатического процесса и дипломатического решения. Также в ответ на вопрос, почему Вашингтон не ведет переговоры с российской стороной, она отметила, что американские власти считают своей конструктивной ролью поддержку Киева.

Ранее в Нацразведке США заявили, что не видят «переговорного пути» для урегулирования конфликта на Украине. По мнению Хейнс, ситуация на Украине в ближайшее время может пойти по пути дальнейшей эскалации. Как уточнила глава Нацразведки, этому может поспособствовать желание Киева решить проблему военным путем.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.