Байден не смог ответить на вопрос про инфляцию

Джо Байден не смог сформулировать ответ на вопрос про ответственных за инфляцию в США

Президент США Джо Байден не смог сформулировать внятный ответ на вопрос журналиста про ответственных за инфляцию в стране. Встреча с представителями СМИ транслировалась на YouTube-канале CNBC.

Американского лидера спросили, причисляет ли он себя и администрацию к ответственным за повышение цен. «Мы у власти, это первое. И вы совершенно правы: мы контролируем все три ветви власти», —ответил политик. Журналист повторил свой вопрос, однако и во второй раз не получил четкого ответа.

Ранее Байден вновь назвал ситуацию вокруг Украины причиной роста инфляции в Соединенных Штатах. Кроме того, по словам главы Белого дома, к нынешним экономическим показателям привели сбои поставок из-за пандемии коронавируса. «Есть две основные причины [высокой] инфляции, которую мы наблюдаем сегодня. Первая причина — пандемия, случающаяся в таких масштабах раз в столетие», — указал Байден.

