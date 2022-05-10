Психолог назвала необходимое количество дней отдыха

Психолог Колосова: человеку нужно от трех дней до недели, чтобы просто отвлечься от работы

Кандидат психологических наук Светлана Колосова назвала, сколько дней необходимо для настоящего отдыха. Ее слова передает радио Sputnik.

Колосова считает, что психологическое напряжение невозможно сбросить за несколько дней. «На работе обычно мы устаем не столько физически, сколько психологически. Основная причина желания отдохнуть — это психологические нагрузки. На человека влияет большой объем рабочей информации, который надо через себя каждый день пропускать. Чаще всего мы устаем от психологического давления. Важно отдыхать не только физически, но и психологически», — пояснила психолог.

По ее словам, человеку нужно от трех дней до недели, чтобы просто отвлечься от работы. Для полноценного отдыха может понадобиться до трех недель — все зависит от того, чем заниматься в свободное время. «Чтобы точно отдохнуть, нужно как минимум от десяти дней до двух недель. Но тут важно менять род деятельности во время отдыха. Если просто лежать на пляже, то полноценный отдых займет три недели. А если при этом нарисовать картину с этим пляжем, то отдохнуть получится в два раза быстрее», — сказала специалист. Она пояснила, что в таком случае переключаются активные полушария мозга, и смена деятельности полезна.

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