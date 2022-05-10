В ГД отреагировали на признание Литвой России «террористическим государством»

Депутат Новиков: признание Литвой РФ «террористическим государством» может найти поддержку

Литовский сейм принял решение, которое претендует не только на определение отношения к России самого парламента страны, но и на попытку запустить международную процедуру, связанную с признанием Российской Федерации «террористическим государством», заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на решение сейма Литвы о признании России государством, «поддерживающим терроризм».

Решение сейма

Сейм Литвы признал Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм». В документе указывается на то, что Литва считает действия России на Украине «геноцидом украинского народа» и призывает мировое сообщество организовать международный уголовный трибунал для расследования и оценки действий России. За принятие резолюции проголосовали все 128 членов парламента Литвы.

Литовский сейм принял решение, которое претендует не только на определение отношения к России и ее действиям самого литовского парламента, но и на попытку запустить некую международную процедуру, связанную с признанием Российской Федерации «террористическим государством» Дмитрий Новиков депутат

«Я бы обратил внимание на время, в которое это было сделано. Наступает период, когда следственные действия, которые осуществляют специальные органы РФ в отношении военных преступлений против человечности, совершенных украинскими нацистами, выходят на определенный уровень. Когда в обществе все больше и больше обсуждается необходимость организации судебных процессов над теми, кто осуществлял карательные действия в отношении мирного населения, осуществлял геноцид на Донбассе. Степень готовности к подобного рода рассмотрению дел будет все выше и выше в ближайшее время», — сказал депутат.

Дмитрий Новиков убежден, что решение Литвы связано с вопросом организации судебных процессов.

«Действия сейма прямиком связаны с этой ситуацией, чтобы не дать возможность России широко развернуть соответствующую тематику. Попробовать наоборот обвинить Россию во всех смертных грехах и заклеймить ее как государство, которое якобы нарушает некие международные правила», — заявил он.

Последствия решения

Депутат уверен, что решение литовского сейма будет иметь последствия.

«Я усматриваю в этом не только очередной антироссийский шабаш, но и попытку оградить преступников, совершавших злодеяния на территории Украины, на территории ДНР и ЛНР в отношении мирного населения. Это само по себе дурно пахнет. По сути сами депутаты сеймы втягиваются в игры, которые могут поставить вопрос о политической ответственности и их за те решения, которые принимаются», — заключил Новиков.

Ранее литовские депутаты предложили сделать 9 мая «днем памяти жертв геноцида на Украине». В пояснительной записке к проекту поправок к закону о памятных датах они обвинили Россию в «геноциде» украинского населения.