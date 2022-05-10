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Власти Литвы признали Россию «осуществляющим терроризм» государством

Сейм Литвы признал Россию «поддерживающим и осуществляющим терроризм» государством

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Литва признала Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм». Соответствующее решение принял сейм Литвы, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Delfi.

«Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм», — говорится в резолюции.

В документе также отмечается, что Литва считает действия России на Украине «геноцидом украинского народа». Кроме того, страна призвала мировое сообщество организовать международный уголовный трибунал «для расследования и оценки агрессии России».

Как сообщается на портале, за принятие резолюции проголосовали все 128 членов парламента Литвы.

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Евгения Наумова
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