Власти Литвы признали Россию «осуществляющим терроризм» государством

Сейм Литвы признал Россию «поддерживающим и осуществляющим терроризм» государством

Литва признала Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм». Соответствующее решение принял сейм Литвы, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Delfi.

«Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм», — говорится в резолюции.

В документе также отмечается, что Литва считает действия России на Украине «геноцидом украинского народа». Кроме того, страна призвала мировое сообщество организовать международный уголовный трибунал «для расследования и оценки агрессии России».

Как сообщается на портале, за принятие резолюции проголосовали все 128 членов парламента Литвы.