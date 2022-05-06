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В Литве начнут штрафовать за ношение георгиевской ленты

В Литве 9 мая будут отслеживать и штрафовать людей, носящих георгиевскую ленту

Фото: Nikolay Titov / Globallookpress.com

В Литве с 8 мая будут усилены полицейские отряды, которые начнут отслеживать лиц, носящих георгиевскую ленту и другую «запрещенную символику». Позже этим людям будут выписаны штрафы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального комиссара литовской полиции Арунаса Паулаускаса.

Отмечается, что 9 мая в Литве будут работать 170 экипажей полиции — это около 400 сотрудников.

По словам Паулаускаса, полиция выявила объекты «большого риска», которым будет уделено особое внимание. Речь идет о воинских кладбищах в крупных городах стран, которые ежегодно 9 мая активно посещают жители.

«Сотрудники инструктированы, что в таких случаях они должны имеющимися видеосредствами фиксировать всех лиц, носящих георгиевские ленты и другую запрещенную символику, и позже, установив их личности, мы будет штрафовать», — заявил он.

Ранее литовские депутаты предложили сделать 9 мая «днем памяти жертв геноцида на Украине». В пояснительной записке к проекту поправок к закону о памятных датах они обвинили Россию в «геноциде» украинского населения.

14 апреля власти Молдавии одобрили запрет на хранение и ношение георгиевской ленточки, а также атрибутики с латинскими буквами V и Z. Нарушителей ждет штраф на сумму от 245 до 490 долларов в национальной валюте или общественные работы.

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Алевтина Запольская
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