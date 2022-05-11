В России захотели обязать службы заказа такси предоставлять ФСБ доступ к данным

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об агрегаторах такси

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об агрегаторах такси. Документ обяжет службы заказа предоставлять Федеральной службе безопасности (ФСБ) доступ к базам данных. Об этом сообщает Telegram-канал «Коммерсантъ».

Ранее Минтранс предложил обязать агрегаторов такси передавать данные ФСБ в режиме онлайн. Согласно инициативе, они станут предоставлять «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным ФСБ. Речь идет о данных, «используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси».