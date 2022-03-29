Эксперт объяснил передачу ФСБ данных агрегаторов такси о поездках

Эксперт Попков: передача ФСБ данных агрегаторов такси о поездках нужна для безопасности

Вопрос о предоставлении Федеральной службе безопасности (ФСБ) доступа к информационным системам владельцев служб заказа легкового такси назревал давно. Об этом рассказал NEWS.ru председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист», член общественного совета при Минтрансе России Андрей Попков.

Эксперт объяснил, что инициатива Минтранса необходима для повышения безопасности перевозок. Попков напомнил, что в такси сейчас работает много выходцев из стран ближнего зарубежья.

По мнению эксперта, предложенная Минтрансом инициатива наложит определенные сложности на предпринимателей. «Сейчас все равно бизнес лежит на боку, самоценность перевозок, рентабельности — ноль. Это для водителей и хозяев автомобилей, я не беру агрегаторы. Я считаю, что это правильная тема и безопасность только повысится», — сказал он.

Глава координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист» подчеркнул, что предложение Минтранса поможет предотвратить совершение преступлений.

Накануне сообщалось, что Минтранс предложил обязать агрегаторов такси передавать данные ФСБ в режиме онлайн. Согласно инициативе, службы заказа легкового такси обязаны будут предоставить «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным ФСБ.

Речь идет о данных, «используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси». К какой именно информации нужен доступ и для чего, в тексте не сообщается.