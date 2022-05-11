Бывшая вице-губернатор Нью-Йорка обвинила Байдена в росте цен на продукты

Бывшая вице-губернатор Нью-Йорка Маккоги обвинила Байдена в росте цен на продукты в США

Из-за политики американского президента Джо Байдена жители страны столкнулись с так называемой продовольственной инфляцией — резким ростом цен на продукты. С таким мнением выступила бывший вице-губернатор штата Нью-Йорк Бетси Маккоги в колонке для издания The New York Post.

Политик обвинила Байдена и его администрацию в том, что он отдает предпочтение заботе о климатических проблемах и другим вопросам, а не тому, могут ли американцы прокормить свои семьи. «Ходить по магазинам за едой — это все равно что получить удар под дых. Вы берете целую жареную курицу, надеясь, что накормите ею четверых, и видите цену — более 10 долларов во многих магазинах Нью-Йорка... И забудьте о покупке стейка — возможно, вам придется взять кредит», — возмутилась Маккоги.

По данным опросов, проведенных телеканалом ABC News, каждый пятый американец испытывает серьезные финансовые трудности из-за высоких цен на газ. Президент США не раз указывал, что причина инфляции — спецоперация РФ на Украине. Хотя ряд американцев не соглашается с Байденом, в основном общественность продолжает поддерживать санкции в отношении России и предоставление Украине оружия.