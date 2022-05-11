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В Германии выразили надежду на восстановление транзита газа через Украину

Глава Минэкономики ФРГ Хабек выразил надежду на восстановление транзита газа через Украину
Роберт Хабек

Роберт Хабек. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек прокомментировал остановку Украиной транзита газа через ГИС «Сохрановка» в Луганской области. Его слова приводит РИА Новости.

Хабек выразил надежду на восстановление транзита газа через Украину в полном объеме и отметил, что Германия не намерена вводить чрезвычайные меры. «Нет, в ситуации ничего не изменилось. Поставки газа через другие маршруты сегодня остаются стабильным», — подчеркнул глава Минэкономики ФРГ.

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Марина Совина
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