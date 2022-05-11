В Германии выразили надежду на восстановление транзита газа через Украину

Глава Минэкономики ФРГ Хабек выразил надежду на восстановление транзита газа через Украину

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек прокомментировал остановку Украиной транзита газа через ГИС «Сохрановка» в Луганской области. Его слова приводит РИА Новости.

Хабек выразил надежду на восстановление транзита газа через Украину в полном объеме и отметил, что Германия не намерена вводить чрезвычайные меры. «Нет, в ситуации ничего не изменилось. Поставки газа через другие маршруты сегодня остаются стабильным», — подчеркнул глава Минэкономики ФРГ.